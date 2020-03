Trump wil Duits coronamedicijn kapen

De Amerikaanse president Donald Trump probeert een Duits laboratorium een corona-vaccin te laten ontwikkelen, exclusief voor de Verenigde Staten. Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag. De Duitse overheid is eveneens met het laboratorium in gesprek, maar volgens Welt probeert Trump de onderzoekers ter verleiden met een forse financiële vergoeding.

Welt baseert zich op anonieme bronnen. Een van die bronnen bevestigt dat Trump alles in het werk stelt om een vaccin te bemachtigen, ‘maar uitsluitend voor de VS’. De Duitse overheid probeert het farmaceutische bedrijf CureVac over te halen in Duitsland door te blijven werken aan het vaccin, maar dreigt overboden te worden door Trump.

Een woordvoerder van de Duitse overheid bevestigt tegenover Die Welt dat de regering inderdaad in ‘intensieve gesprekken’ verwikkeld is met CureVac. Het farmaceutische bedrijf zelf weigert commentaar. Vrijdag liet mede-oprichter van CureVac Florian von der Mülbe aan persbureau Reuters weten dat het bedrijf onderzoek is begonnen naar meerdere mogelijke vaccins voor het coronavirus. CureVac hoopt in juni of juli een experimenteel vaccin te hebben en toestemming te krijgen op mensen te testen.

cc-foto: The White House