Trump wil postbodes niet helpen vanwege vete met Amazon-baas

De Amerikaanse komiek Samantha Bee heeft Amerikaanse twitteraars deze week opgeroepen om president Trump en zijn minister van Financiën Steven Mnuchin te laten weten hoe belangrijk ze de Amerikaanse post (USPS) vinden. Dat is nodig want de postdienst dreigt over een paar maanden zonder geld te komen zitten. De Amerikaanse regering weigert in te stemmen een hulppakket voor de postbodes die ook tijdens de coronacrisis onverminderd doorgaan met het bezorgen van brieven en pakketjes.

Trump wil pas nadenken over een lening aan USPS als het postbedrijf de tarieven verhoogt voor Amazon, het online warenhuis van zijn aartsvijand Jeff Bezos, die vele malen rijker is dan de Amerikaanse president (volgens de meest recente inventarisatie van Bloomberg is de Amazon-oprichter goed voor 172 miljard dollar). Trump is ervan overtuigd dat USPS geld verliest op het bezorgen van Amazon-pakketjes – een claim die in het verleden al is weerlegd.

Na de oproep van Samantha Bee spraken verscheidene beroemdheden hun steun uit voor de postbodes. Onder hen filmregisseur Ava DuVernay, reality-ster Khloe Kardashian en actrice Jessica Pimentel. Zij wezen op het belang van de post voor de verkiezingen later dit jaar. Ook dat is een reden waarom Trump de USPS niet gunstig gezind is: de Amerikaanse president zegt dat er grootschalig gefraudeerd zal worden met stemformulieren die per post worden verzonden.

Let's save the US Postal Service by tweeting @stevenmnuchin1 and telling him we need mail-in ballots. @FullFrontalSamB is going to buy a stamp for every use of the #MailedIt hashtag on 7/1 pic.twitter.com/AH309LdWRt — Khloé (@khloekardashian) July 1, 2020

cc-foto: F. Muhammad