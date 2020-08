Trump wil TikTok verbieden, maar dat kan hij helemaal niet

Donald Trump roept al tijden dat hij TikTok wil verbieden, het sociale netwerk dat vooral onder de jeugd erg populair is en dat een dankbaar medium blijkt om de Amerikaanse president in de zeik te nemen. Er is wel een probleem met het dreigement van Trump: het is niet uit te voeren zonder de Amerikaanse grondrechten te schenden.

Trump is op oorlogspad sinds TikTok-jongeren massaal kaarten reserveerden voor een van zijn bijeenkomsten, waardoor de tribunes halfleeg bleven. Omdat TikTok een Chinese app is, schermt Trump met geopolitieke redenen waarom hij van het netwerk af wil. Herhaaldelijk heeft hij verkondigt alle macht te hebben om een blokkade in te stellen, maar zoals gebruikelijk is bij beweringen van Trump, heeft hij ook dit zelf verzonnen.

ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, is weliswaar gevestigd in China en al langer worden er vraagtekens gezet bij in hoeverre dat land via de app gegevens van gebruikers verzamelt en voor welk doel. Desondanks is er geen enkele manier waarop Trump de app rechtstreeks kan verbieden, dat laten experts op het gebied van recht weten. Wat hij kan doen is in de VS gevestigde bedrijven als Google en Apple verbieden om de app aan te bieden in hun App-store wanneer de Amerikaanse overheid TikTok formeel aanmerkt als veiligheidsrisico. Dat zou echter van geen enkele invloed zijn op de miljoenen Amerikanen die de app al gebruiken.

Om dat te frustreren kan Trump verbieden dat TikTok-servers in de VS verbinding kunnen maken met servers buiten de VS. Datzelfde doet de Chinese overheid bijvoorbeeld met platforms als Facebook en Google zodat Chinese burgers geen toegang hebben tot vrije informatie. Een zware vorm van censuur en een inperking van de vrijheid van meningsuiting die in de geschiedenis van de Verenigde Staten nooit is voorgekomen en fors in strijd is met de Amerikaanse grondwet.

Hoewel Trump feitelijk geen manieren heeft om TikTok te verbieden, hebben zijn dreigementen wel effect. Onder druk van investeerders, waaronder Amerikaanse bedrijven die niet zitten te wachten op ruzie met de overheid, kijkt ByteDance naar manieren om in rustiger vaarwater te komen. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat Microsoft interesse heeft getoond in de overname van TikTok. Daarop vooruitlopend heeft Trump ByteDance laten weten voor 15 september een verkoop af te ronden, op straffe van een blokkade. Een die hij dus niet kan uitvoeren. De TikTok-jeugd en onder andere ook komiek Sarah Cooper, houden zich ondertussen niet in om hun platform te gebruiken om Trump uit het Witte Huis te krijgen. Over 90 dagen gaan de Amerikanen naar de stembus.

