Trump wil verkiezingen uitstellen, maar daar gaat hij niet over

Hoewel er geen enkel bewijs bestaat dat stemmen per post tot grootschalige fraude leidt, bepleit Donald Trump om die reden toch uitstel van de verkiezingen in november. Vanwege de corona-uitbraak moedigen veel Amerikaanse staten het stemmen per post aan dit jaar. De president meent dat dat zal leiden tot ‘de meest frauduleuze verkiezing in de geschiedenis’, schrijft hij op Twitter.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Het lijkt extreem onwaarschijnlijk dat de presidentsverkiezingen daadwerkelijk zullen worden uitgesteld. Dat kan alleen met instemming van het Amerikaanse Congres. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een meerderheid.

In ongeveer de helft van alle Amerikaanse staten is het mogelijk om per post te stemmen. Zes staten sturen dit jaar het stembiljet naar alle geregistreerde kiesgerechtigden. Ook Trump heeft in het verleden per post gestemd. Desondanks zegt hij nu te vrezen voor ‘vervalste’ verkiezingen.

Volgens de president bestaat er onder meer het gevaar dat buitenlandse mogendheden miljoenen stembiljetten zullen drukken en insturen. Deskundigen stellen echter dat de Amerikaanse staten voldoende maatregelen hebben genomen om dergelijke fraude te voorkomen.

Trumps angst voor stemmen per post lijkt ook te zijn ingegeven door zijn slechte prestaties in de peilingen. Gemiddeld heeft de Democratische kandidaat Joe Biden een voorsprong van ruim 8 procentpunt op de president.