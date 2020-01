Trump wil zwangere vrouwen tegenhouden bij de grens

De regering-Trump breidt de mogelijkheid uit om zwangere vrouwen een visum voor de Verenigde Staten te ontzeggen. De Amerikaanse president neemt de maatregel om ‘geboortetoerisme’ tegen te gaan, meldt The New York Times.

Wie in de Verenigde Staten wordt geboren, verwerft automatisch het Amerikaanse staatsburgerschap. Conservatieven waarschuwen al jaren dat dat kan leiden tot ketenmigratie, waarbij ook ouders zich in de VS vestigen. Of dat daadwerkelijk op significante schaal gebeurt, staat echter helemaal niet vast, stelt The New York Times.

Onder de nieuwe regels, die met ingang van vrijdag van kracht worden, hebben consulaire medewerkers het recht om zwangere vrouwen een visum te weigeren als ze vermoeden dat het doel van de reis is om in de VS een kind op aarde te zetten.