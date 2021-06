Trump wilde coronapatiënten naar Guantánamo Bay sturen

In de begindagen van de coronacrisis pleitte Donald Trump ervoor om Amerikanen met covid-19 naar Guantánamo Bay te sturen. “We importeren goederen. We gaan geen virus importeren”, zei Trump in februari vorig jaar tegen medewerkers. Dat staat in het boek ‘Nightmare Scenario’ van twee verslaggevers van de Washington Post, Yasmeen Abutaleb en Damian Paletta.

De Verenigde Staten gebruiken Guantánamo Bay sinds 9/11 om terrorismeverdachten zonder proces vast te houden. Trump opperde tijdens zijn presidentschap vaker om groepen mensen naar het eiland te sturen. Zo dacht hij er ook over om immigranten onder te brengen in Gitmo.

Trumps plan om coronapatiënten naar Guantánamo te verschepen, werd nooit uitgevoerd. Zijn medewerkers zagen het niet zitten, schrijven Aabutaleb en Paletta.

Uit hun boek blijkt ook dat Trump zich enorm opwond over de coronatesten. Hij was ervan overtuigd dat die testen hem de verkiezingen zouden kosten. “Welke idioot heeft bedacht dat de federale overheid testen moet doen?” Een medewerker moest de president erop wijzen dat zijn schoonzoon Jared Kushner verantwoordelijk was voor de coronatesten.