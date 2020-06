Trump wilde juridisch onderzoek blokkeren als gunst aan lievelingsdictators

Donald Trump beloofde ‘dictators die hij aardig vond’ justitiele onderzoeken te smoren als persoonlijke gunst. Dat blijkt uit het aankomende boek van oud-veiligheidsadviseur John Bolton dat in handen is van de New York Times. Ook beschuldigt hij de Democraten in het Huis van Afgevaardigden van het verknallen van de impeachment van Donald Trump, omdat zij slechts keken naar Oekraïne in plaats van de vele andere misdrijven die Trump daarnaast pleegde.

De dictators waar Bolton over spreekt zijn onder andere de Turkse en Chinese presidenten Erdogan en Xi. Hierbij zou het gaan om Amerikaans onderzoek naar de handel van de Turkse Halkbank en het Chinese telecombedrijf ZTE. Tijdens gesprekken met Erdogan en Xi wilde Trump in het gevlij komen bij de twee dictatoren door hen beloftes te doen over obstructie van de onderzoeken.

Volgens Bolton had de impeachmentprocedure van Trump veel meer moeten beslaan dan alleen de deal met Oekraïne. Die bestond eruit dat Trump eerder toegezegde financiële steun aan Oekraïne achterhield tot dat land onderzoek zou doen naar mogelijke fraude gepleegd door Hunter Biden, zoon van Trumps rivaal bij de aankomende presidentsverkiezingen. Bolton, tot september 2019 veiligheidsadviseur van Trump, had aangeboden te getuigen tijdens het impeachmentproces. De Republikeinse meerderheid in de Senaat blokkeerde dat.

Dinsdag werd bekend dat Justitie Bolton voor de rechter sleept vanwege het boek, omdat daar geheime informatie in onthuld zou worden. Ook probeert de Amerikaanse overheid het boek, dat dinsdag verschijnt, te verbieden. Boltons advocaat heeft laten weten dat de inhoud van het boek geen enkel gevaar voor de staatsveiligheid vormt en dat Trump uit alle macht probeert te voorkomen dat opnieuw een boek over zijn wanbeleid wordt uitgegeven.

In juli verschijnt er nóg een boek waar Trump hoogstwaarschijnlijk niet blij mee zal zijn. Extra saillant is dat dit boek geschreven is door zijn eigen nichtje, klinisch psycholoog Mary Trump. Dat boek heeft de titel: Te veel en nooit genoeg, hoe mijn familie de meest gevaarlijke man van de wereld creëerde.

Dit is de cover van het boek van Trumps nichtje, Mary Trump. Ze is klinisch psycholoog. Staat gepland voor 28 juli. pic.twitter.com/4BLar3ko5d — Jan Postma (@JanPostmaUSA) June 17, 2020

cc-foto: Gage Skidmore