Tsunami van ijspretmakers met botbreuken overspoelt ziekenhuizen

De dringende oproep van premier Rutte vorige week vrijdag om uit te kijken met ijspret vanwege de overbelastte zorg, blijkt door de bevolking massaal genegeerd. In heel Nederland melden ziekenhuizen een stroom van schaatsers, ijspretzoekers en gewone pechvogels die op de spoedeisende hulp belanden met botbreuken en kneuzingen. Bij het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel is er sprake van een verdubbeling ten opzichte van normale dagen, meldt een woordvoerder aan Omroep Gelderland:

“We hebben vrij veel mensen gezien die waren uitgegleden, op de stoep of op het ijs. Hoeveel mensen we inmiddels al gehad hebben met botbreuken? Zo’n 20 à 25. Normaal zijn dat er 10 à 15 op een doorsnee zaterdag. En gisteren zagen we ook al zo’n 35 mensen die door de gladheid, het schaatsen of lopen op de stoep botbreuken hadden opgelopen. Allemaal door de gladheid. Dat zijn er meer dan anders.”

De ziekenhuizen hadden het voordat het begon te vriezen juist rustiger dan normaal met botbreuken vanwege de beperkende maatregelen. Een arts zegt: “Wat we vandaag zien is, zelfs in vergelijking met de periode waarin nog gewoon gesport mocht worden, uitermate veel. En we zien dat vrijwel iedereen die hier komt, ook daadwerkelijk een breuk heeft opgelopen.” Het ziekenhuis had uit voorzorg al extra gips ingeslagen.

Omroep West meldt een toename van slachtoffers bij diverse ziekenhuizen, waaronder het academische LUMC in Leiden:

Afgelopen donderdag en vrijdag waren er al tientallen ‘winterbreuken’, zoals polsen en enkels. Aangezien het ziekenhuis ook vandaag en morgen drukte verwacht op de eerste hulp is er extra personeel ingezet, bijvoorbeeld bij radiologie. Ook de gipsverbandmeester is aanwezig, zodat mensen meteen het juiste gips krijgen, aldus een woordvoerder.

Bij het Maasstadziekenhuis in Rotterdam bijvoorbeeld een zelfde beeld.

De NOS meldt:

In Friesland waren de vijf huisartsenposten overbelast. De drukte daar was zo groot dat de telefoonlijnen bijna niet meer te bereiken waren. De Dokterswacht vroeg mensen daarom zo veel mogelijk af te zien van een bezoek. Ook in het ziekenhuis in Sneek was het druk. Net als gisteren moesten daar zo’n 50 mensen met botbreuken behandeld worden.

cc-foto: Roel Wijnants