Tsunami van Nederlanders overspoelt Belgische winkelcentra

Massa’s koopverslaafde Nederlanders negeren alle adviezen, richtlijnen en maatregelen en trekken naar België om daar recreatief te winkelen nu alle niet-essentiële winkels in eigen land gesloten zijn. De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke deed deze week zelfs een oproep aan de Nederlanders om weg te blijven maar dat hielp niet.

NRC trok naar Antwerpen en zag de Nederlandse invasie:

Op zaterdag rond het middaguur in Antwerpen zijn ze er wel degelijk. Een medewerker van de Starbucks in het centraal station heeft er al „heel veel” langs zien komen, zegt hij. Bij de Mediamarkt net buiten het station zijn het er de hele week al „meer dan normaal”, vertelt een kassamedewerker. Zo ook bij de wafelkraam halverwege de Meir, de grootste winkelstraat van de stad, op een paar minuten lopen van het station. „We hebben deze week hele gezinnen uit Amsterdam zien komen”, vertelt Brenda Sterckx, terwijl de zoete geur van karamel uit het wafelijzer voor haar opstijgt. Haar stoort het niet. „Wij komen bij jullie, jullie bij ons. Maar na de ontmoedigingen van deze week had ik het eerlijk gezegd niet verwacht.”