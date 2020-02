Turkije opent grenzen voor Syrische vluchtelingen na dodelijke luchtaanval

De Turkse president Erdogan heeft besloten de grenzen te openen voor Syrische vluchtelingen die naar Europa willen, nadat in de provincie Idlib donderdag 33 Turkse militairen zijn omgekomen bij een Syrische of Russische luchtaanval. Honderden vluchtelingen zijn te voet en met bussen en taxi’s onderweg naar de grens, meldt The Guardian.

De situatie in Idlib is al enige tijd erg gespannen. Het ultimatum dat Erdogan aan het Syrische leger heeft gesteld, loopt dit weekend af. Het leger moet zich terugtrekken achter een bestandslijn die Turkije in 2017 met Rusland en Iran overeenkwam. Als er niet aan het ultimatum wordt voldaan, zal Erdogan de door de Syrië omsingelde Turkse observatiepunten in het gebied “hoe dan ook bevrijden”.

شاهد .. أول فيديو يظهر بوضوح عناصر من الجيش التركي يحاولون اسقاط طائرة روسية في ريف إدلب عبر صاروخ محمول على الكتف Turkish forces Tried to shot down Russian Jet in #Idlib pic.twitter.com/Hx3sMU3wlR — Yusha Yuseef (@MIG29_) February 27, 2020

Turkije heeft in de afgelopen weken duizenden militairen naar Idlib gestuurd om het Syrische leger tegen te houden. De Turken bestoken daar doelen van het Syrische regime, dat is gestart met een offensief in de regio. Eerder deze week vielen er ruim 100 doden bij gevechten in Idlib. Honderdduizenden vluchtelingen zitten momenteel vast tussen het oprukkende leger en de Turkse grens. Turkije wil de vluchtelingen niet toelaten, omdat het land al 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen heeft opgevangen. Een Turkse functionaris die liever anoniem blijft, verklaart aan persbureau Reuters dat: “Alle vluchtelingen, inclusief Syriërs, nu welkom zijn om de Europese grenzen over te steken.”

Türkiye’nin mültecilerin Avrupa’ya geçişine izin vereceği açıklamasının ardından sabah saatlerinde bir grup sığınmacı, Yunanistan’a girmek için Pazarkule sınır kapısı yakınlarına geldi. pic.twitter.com/MsSTKyoYoE — Amerika’nın Sesi (@VOATurkish) February 28, 2020

Iran en Rusland zijn bondgenoten van Assad en ondersteunen het Syrische leger. Poetin beschuldigt Erdogan vandaag van het negeren van afspraken over Syrië. Het Russische ministerie van Defensie beschuldigt Turkije van het steunen van “illegale gewapende groepen” met drones en artilleriebeschietingen, schrijft NOS.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart Ankara te steunen. “We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde van dit walgelijke offensief van het regime van Assad, Rusland en de door Iran gesteunde strijdkrachten”, zei een Amerikaanse woordvoerder volgens NOS.

Donderdag beschuldigde de Duitse minister Maas van Buitenlandse Zaken Rusland en Syrië van het plegen van oorlogsmisdaden. Volgens de minister doen de landen bij lange na niet genoeg om de burgerbevolking in Idlib te beschermen. “In plaats daarvan bombarderen ze burgerdoelen als ziekenhuizen en scholen”, zei Maas in de VN-Veiligheidsraad. “Maatregelen tegen terrorisme zijn geen vrijbrief voor het schenden van het humanitair recht.” Volgens VN-cijfers zijn er in de afgelopen maanden een miljoen mensen uit Idlib gevlucht.

Turkije heeft grens opengezet voor Syriërs. pic.twitter.com/XY8i8E7aEv — Battal Arslan (@BattalArslan12) February 28, 2020

