Tuvalu wil territoriale wateren behouden als eilanden in zee verdwijnen

Als de eilanden van Tuvalu als gevolg van de klimaatcrisis door het water worden verzwolgen, willen de bewoners van het eilandenrijk hun territoriale wateren behouden. “We kijken hoe we onze erkenning als staat onder het internationaal recht kunnen behouden”, zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Simon Kofe in een interview.

Kofe baarde recent opzien door voor de deelnemers aan de klimaattop COP26 een toespraak op te nemen terwijl hij tot aan zijn knieën in het water stond. Op dezelfde plaats was voorheen nog land. “We hopen dat de boodschap zo overkomt dat we op Tuvalu op dit moment met grote problemen hebben te kampen”, aldus de bewindsman.

Door de zeespiegelstijging is de kans groot dat Tuvalu in zee verdwijnt. Het eilandenrijk heeft 11.000 inwoners.

