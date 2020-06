Tv-zender schrapt reality-serie Cops na protesten tegen politiegeweld

De wereldwijde protesten tegen politiegeweld en racisme leiden ertoe dat tv-makers en zenderbazen nog eens kritisch naar hun programma’s kijken. The Paramount Network heeft besloten het nieuwste seizoen van de reality-serie Cops te schrappen. “We hebben geen plannen om de serie te laten terugkeren”, verklaart een woordvoerster tegenover The New York Times. Oorspronkelijk zou het nieuwste seizoen vanaf 15 juni te zien zijn.

Er is al jarenlang kritiek op Cops, niet alleen omdat het programma zwarte verdachten ontmenselijkt, maar ook omdat de programmamakers agenten zonder uitzondering portretteren als onfeilbare helden die onder alle omstandigheden weten hoe ze moeten optreden. De dood van George Floyd heeft maar weer eens laten zien dat de praktijk vaak genoeg anders is.

“Deze reality-programma’s verheerlijken de politie”, meent Rashad Robinson van de organisatie Color of Change, die al sinds 2013 campagne voerde tegen Cops. “De politie heeft geen pr nodig, de politie moet verantwoordelijk worden gehouden in dit land.”

Michael Moore, die voor Bowling for Columbine, zijn briljante documentaire over wapengeweld in Amerika, op bezoek ging bij een producer van Cops, is blij dat het programma eindelijk ophoudt. “Is het nu eindelijk tijd voor ‘Corporate Cops’”, vraagt hij zich af. De filmmaker bedacht dit tv-format, waarin agenten jacht maken op witteboordencriminelen, als alternatief voor Cops.

Wow. After 30+ years on TV, “COPS” is finally being cancelled. In “Bowling For Columbine”, I interviewed a COPS producer about racist tropes that show perpetuated—and I suggested a true crime tv show to replace it. Is it finally time for "Corporate Cops"?https://t.co/BmfzS2jG0Q — Michael Moore (@MMFlint) June 10, 2020

cc-foto: F. Muhammad