Twee doden bij mesaanval in Romans-sur-Isère

Een man heeft zaterdag in Romans-sur-Isère, in het zuiden van Frankrijk, bij een mesaanval twee mensen gedood en verscheidene anderen verwond. De aanval vond plaats voor een winkel waar klanten in de rij stonden.

De Franse politie heeft een verdachte gearresteerd: het gaat om een Soedanese man van begin dertig die in het centrum van de stad zou wonen. Ook een huisgenoot van de man zou zijn opgepakt. In het huis van de verdachte werden handgeschreven teksten aangetroffen die duiden op een religieus motief voor de aanval, meldt het Franse nationale antiterreurparket. “De schrijver klaagt dat hij woont in een land van ongelovigen”, stelt het parket in een verklaring.

De Franse president Emmanuel Macron verklaart op Twitter dat hij met zijn gedachten bij de slachtoffers en hun families is.