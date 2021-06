Twee jaar cel voor Deense anti-lockdowndemonstrante wegens opruiing

Beelden van de Men in Black demonstratie in Kopenhagen, afgelopen januari. Geen video? Klik hier.

Een 31-jarige Deense vrouw is door het hooggerechtshof in Kopenhagen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar. De forse straf is het gevolg van een nieuwe wet in Denemarken die bepaalt dat misdrijven die verband houden met de corona-pandemie dubbel zo zwaar gestraft moeten worden. Tot nu toe werd de wet vooral op fraudeurs en oplichters toegepast.

De vrouw, moeder van twee kinderen, smeekte de rechter al huilend om clementie. Ze verklaarde dat de twee maanden die ze reeds in de cel had doorgebracht “erg zwaar” waren geweest en dat ze haar kinderen miste maar dat had op het oordeel van de rechters geen effect. De vrouw had deelgenomen aan een demonstratie om te bepleiten dat pedofielen zwaarder gestraft moeten worden, verklaarde ze eerder tegenover de rechter. De vrouw ontkent ook het bestaan van het coronavirus.

In januari had ze tijdens de demonstratie met een megafoon opgeroepen “de stad te vernielen op niet-gewelddadige wijze”. Ze zegt dat ze niets verkeerds heeft geroepen maar tijdens de rechtszaak kreeg de rechtbank niet eerder getoonde videobeelden te zien waarop de vrouw het publiek opjutte op dusdanige wijze dat ze strafbaar is. De bewuste demonstratie van de corona-ontkenners, die zich Men in Black noemen, liep uit op rellen. Zestien agenten raakten gewond.

De nieuwe wet is omstreden. The Local citeert een parlementslid van Radikale Venstre, een zusterpartij van D66, die zegt dat de clausule nooit opgenomen had mogen worden in het strafrecht. “Het is absoluut krankzinnig dat de straf verdubbeld wordt bij kritiek op het corona-beleid van de regering. Men zou nooit bang hoeven zijn voor verdubbeling van straf vanwege demonstraties tegen de regering, althans niet in een democratisch land.”