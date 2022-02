Twee jaar celstraf voor bedreiger minister Hugo de Jonge

Een man (32) uit Emmen is tot twee jaar celstraf veroordeeld wegens het in september met de dood bedreigen van toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. De man is zwakbegaafd en kampt met psychische problemen. Op het moment dat hij zijn misdrijf beging verbleef hij in de opvang van het Leger des Heils in Emmen, meldt RTV Drenthe.

De man plaatste vijf keer doodsbedreigingen op Facebook, deelde het huisadres van de minister en kondigde aan dat hij onderweg was. Hij deed dat omdat hij zich wilde afzetten tegen het coronabeleid en werd in december gearresteerd. De rechtbank veroordeelde hem tot Inrichting Stelselmatige Daders, wat wil zeggen dat hij in aanmerking komt voor psychisch onderzoek en behandeling. Dat is volgens de rechtbank nodig “ter beveiliging van de maatschappij en om te voorkomen dat hij in herhaling valt”. Het wordt de man aangerekend dat hij amper berouw heeft getoond. De man is vaker veroordeeld, ook voor bedreigingen.

cc-foto: Jack Pearce