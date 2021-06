Twee keer zoveel ziekenhuisopnames bij Delta-variant

Mensen die besmet raken met de Delta-variant, lopen een twee keer zo grote kans om in het ziekenhuis te belanden. Dat blijkt uit een analyse van 20.000 infecties met de nieuwe variant in Schotland, schrijft The Independent.

Volgens de onderzoekers van Public Health Scotland en de universiteiten van Edinburgh en Strathclyde is de kans op ziekenhuisopname 85 procent groter dan bij de Alfa-variant (voorheen bekend als de Britse variant). De wetenschappers hebben daarbij gecorrigeerd voor risicofactoren als leeftijd en onderliggende aandoeningen.

De opmars van de Delta-variant heeft ervoor gezorgd dat Boris Johnson de versoepelingen in Engeland met vier weken heeft uitgesteld. De Britse premier vreest dat een te vroege opheffing van de lockdown-maatregelen zal leiden tot een nieuwe piek in de ziekenhuisopnames. Vanwege de “meedogenloze logica van exponentiële groei” is het volgens Johnson daarom verstandig om pas op de plaats te maken.

De Britse premier wil de extra weken gebruiken om meer mensen in te enten. De duur tussen de eerste en tweede prik wordt bekort. Aanvankelijk zaten er twaalf weken tussen de twee inentingen, dat worden er nu acht voor alle Britten van 40 jaar en ouder.

Erg goed nieuws vd Britse gezondheidsautoriteiten. Pfizer en Astrazeneca bieden resp. 96% en 92% bescherming tegen ziekenhuisopname bij besmetting met de Indiase Delta-variant, die hier nu zo snel rondgaat. Bij 2 prikken.

Een stuk beter dan experts kort geleden nog dachten. https://t.co/oCB2SnPV5V — Tim de Wit (@timdewit) June 14, 2021

In het Verenigd Koninkrijk is de Delta-variant inmiddels goed voor meer dan 90 procent van alle besmettingen. In Nederland komt de mutatie nauwelijks voor.