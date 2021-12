Twee leiders Franse anti-vaccinatiebeweging overleden aan corona

Twee vakbondsleiders die actie voerden tegen de vaccinatieplicht in het Franse overzees departement Martinique zijn overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Alain Decaille was voorzitter van de federatie van onafhankelijke taxi’s en Aimé Agat was voorzitter van de vakbond voor kunstenaars. Ze zijn vermoedelijk besmet geraakt tijdens een werkoverleg met de autoriteiten. Ook andere aanwezigen zijn daarbij besmet maar die doorstaan de gevolgen vooralsnog, vermoedelijk omdat ze gevaccineerd zijn al wil niet iedereen daar uitsluitsel over geven.

De prefect Stanislas Cazelles die bij de bijeenkomst aanwezig was zegt in de Huffington Post: “Ik ben een van de voorbeelden van mensen die ondanks vaccinatie helaas toch corona opliepen. Maar het toont ook de bescherming die het vaccin biedt. Dat wil zeggen dat ik twee dagen heel milde symptomen had, en daarna niets meer.”

Decaille (61) overleed maandag. Hij leidde onder meer langzaamaanacties tegen de invoering van de vaccinatieplicht en lag na besmetting drie weken in het ziekenhuis, uiteindelijk op de intensive care. Op dezelfde dag stierf op de intensive care Agat, die slechts 48 jaar oud werd. Tijdens de bijeenkomst waar de besmetting plaatsvond hielden de aanwezigen zich aan de geldende coronamaatregelen, zoals afstand houden. In november leidden de protesten tegen de vaccinatieplicht tot wegblokkades en rellen op het eiland.