Twee Trump-ministers stappen op vanwege terreuraanval op Capitool

De Amerikaanse ministers van Onderwijs en van Transport, Betsy DeVos en Elaine Chao, hebben donderdag hun ontslag ingediend bij president Trump. Ze vertrekken vroegtijdig als gevolg van de terreuraanval op het Capitool deze week, uitgevoerd door gewelddadige Trump-aanhangers. Het tweetal houdt de president direct verantwoordelijk voor het geweld.

In haar ontslagbrief schrijft DeVos (Onderwijs) aan Trump:

We zouden namens de Amerikaanse bevolking nu de successen van deze regering moeten uitlichten en vieren. In plaats daarvan zijn we de puinhoop aan het opruimen veroorzaakt door gewelddadige demonstranten die het Capitool bestormden in een poging de democratie te ondermijnen. Dit gewetenloze gedrag past niet bij ons land. Er bestaat geen enkele twijfel dat uw uitspraken van invloed waren op deze situatie en voor mij is dit het keerpunt.

DeVos vervolgt:

Dit wordt gezien door beïnvloedbare kinderen die van ons moeten leren. Ik geloof dat we allemaal de morele plicht hebben om naar eer en geweten te handelen en gedrag moeten vertonen waarvan we hopen dat zij het kopiëren. Ze moeten van ons te horen krijgen dat Amerika grootser is dan wat gisteren is gebeurd.

Elaine Chao was donderdag beknopter in haar ontslagmotivatie. Zij liet slechts weten trots te zijn haar land te mogen dienen. Chao is de vrouw van de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell.

Betsy DeVos werd in februari 2017 benoemd tot minister van Onderwijs. Vicepresident Mike Pence moest zich destijds persoonlijk naar de Senaat spoeden om haar benoeming doorgedrukt te krijgen, nadat behalve alle Democraten ook twee Republikeinen tegen stemden. Niet eerder in de geschiedenis moest de vicepresident als zogeheten tie-breaker dienen bij de benoeming van een kabinetslid.

De weerstand tegen DeVos kwam onder meer voort uit het feit dat tijdens de hoorzittingen voorafgaand aan haar benoeming duidelijk werd dat ze geen enkel verstand had van het Amerikaanse Onderwijs. Ook maakte ze zich niet populair door te zeggen niet in openbaar onderwijs te geloven, terwijl 90 procent van de Amerikaanse kinderen daar gebruik van maakt. De miljardairs-familie DeVos is een grote donateur van privéscholen en van speciaal religieus onderwijs. Daarnaast bleek DeVos voorstander van de aanwezigheid van wapens op scholen om schietpartijen tegen te gaan.

