Twee vrouwen opgepakt wegens bedreigen RIVM-baas Jaap van Dissel

De politie heeft twee vrouwen opgepakt wegens het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om een 54-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 52-jarige vrouw uit Terneuzen. Via berichtendienst Telegram riepen de twee op tot geweldsmisdrijven tegen Van Dissel en deelden daarbij zijn adres.

De vrouwen moeten op 12 mei voor de politierechter verschijnen. De politie doet ondertussen verder onderzoek naar de chat waar de bedreigers deel van uitmaakten en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het Openbaar Ministerie (OM) neemt de zaak hoog op en wil met de vervolging van de twee vrouwen een sterk signaal afgegeven, omdat de bedreiging gericht is tegen ‘iemand die zich uit hoofde van zijn functie inzet voor het welzijn van ons allemaal’.

Het is niet de eerste keer dat Van Dissel bedreigd wordt. In december vorig jaar bleek dat meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) met bedreigingen te maken hadden. Bij het huis van Van Dissel is sprake geweest van ‘serieuze incidenten’. Afgelopen week waarschuwde inlichtingendienst AIVD nog voor een verhoogde kans op aanslagen als gevolg van een explosieve vermenging van complotdenkers en rechtsextremisten.

