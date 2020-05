Tweede Kamer overweegt slecht onderbouwde kabinetsvoorstellen terug te sturen

De Tweede Kamer overweegt voorstellen van het kabinet die niet goed onderbouwd zijn, niet in behandeling te nemen. “Dan sturen we het gewoon terug. Dat is een vrij harde sanctie. We hebben het tot nu toe nog niet gedaan, maar we spelen er wel mee, met die gedachte.” Dit zegt Kamerlid Bart Snels in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Snels (GroenLinks) is samen met Joost Sneller (D66) voor de Tweede Kamer rapporteur bij de operatie ‘Inzicht in Kwaliteit’, over de uitgaven van de Rijksoverheid.

Volgens de rapporteurs is vaak niet duidelijk hoe effectief overheidsuitgaven zijn. Bewindslieden slagen er ook niet in dat goed aan te geven. De twee stellen dat ze het als Kamerleden aan de belastingbetaler verplicht zijn, zo zuinig en effectief mogelijk met belastinggeld om te gaan. “Meestal zijn de doelstellingen van de overheid, als ze al geformuleerd worden, heel vaag”, zegt Snels. “Defensie bijvoorbeeld, kan niet wegkomen met de doelstelling: wij willen de wereldvrede bevorderen. Dat willen we allemaal! Je moet het concreet maken. Wat is hier de rol van Nederland en waarom maakt Defensie de keuzes die het maakt.”

De rapporteurs hekelen niet alleen de bewindslieden. Ook de Kamer zelf krijgt ervan langs. Joost Sneller: “Kamerleden rennen vaak met een persbericht over een onderzoek naar de interruptiemicrofoon. Dan hebben ze bij wijze van spreken alleen de kop gelezen. Ze zeggen dan dat het een schande is. Terwijl het evaluatierapport waarin lessen voor de toekomst getrokken worden, vaak ongelezen in een la verdwijnt.”

Snels en Sneller willen de politieke cultuur doorbreken waarin bewindspersonen toegejuicht door coalitiepartijen daadkrachtig willen overkomen, oppositiepartijen vooral gericht zijn op politiek afrekenen en ambtenaren hun ministers en staatssecretarissen te veel in bescherming nemen.

“Pas als het helemaal uit de hand is gelopen komt er een parlementaire enquête en is de politiek bereid lessen te trekken. Als het kalf verdronken is, dempt men de put”, zegt Bart Snels.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met minister Wopke Hoekstra (Financiën) over de jaarverslagen van het Rijk en de ministeries over 2019. Daarin staat hoeveel geld er is uitgegeven en of de doelen die de regering stelde zijn waargemaakt.

