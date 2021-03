Politiek duider Peter Kee en Joop-eindredacteur Francisco van Jole buigen zich deze week natuurlijk over het schandaal rond de prijsgegeven notitie van Kasja Ollongren. Van Jole constateert dat vrijwel alles wat vorige week donderdag via een ANP-foto geopenbaard werd de dag ervoor in de rubriek was besproken. “Peter Kee sprak toen over ‘het probleem Omtzigt’, ik zei dat het eigenlijk ‘het probleem Hoekstra’ was. En Kee legde helder uit waarom Rutte nooit zou kunnen accepteren dat Pieter Omtzigt fractievoorzitter van het CDA kan worden. Kee kennende verzon hij dat niet zelf maar was het een weergave van wat er in Den Haag gefluisterd wordt.” Kee reageert met een stille maar veelzeggende glimlach. “De Kamer zou eigenlijk Kee moeten horen als ze willen weten waar het vandaan komt,” vervolgt Van Jole. “Hij weet dat.” De politiek duider glimlacht verder.

Kee constateert dat Rutte vorige week de grootste fout uit zijn carrière heeft gemaakt met zijn ‘daar gaat niemand wat over vertellen’-reactie. “Aan deze hele kwestie kleeft de Rutte-doctrine van alles geheimhouden.” Van Jole stelt dat waarschijnlijk nooit achterhaald zal worden waar de suggestie ‘Omtzigt functie elder’ vandaan is gekomen. “Zoals je achteraf ook nooit kan achterhalen welk druppeltje melk het eerst in de koffie terecht is gekomen.”

Kee legt verder uit dat er sprake is van chaos binnen het CDA. Verdeeld over wel 25 app-groepen worden de meest wilde suggesties gedaan om uit de crisis te komen. “Vorige week is de voorzitter opgestapt en er is nog steeds geen opvolger of interim-vervanger.”

