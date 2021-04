Tweet uit huize Omtzigt: ‘Kabinet meer bezig met beeldvorming dan oplossen problemen’

“De notulen laten zien dat het kabinet meer bezig is met beeldvorming, dan het oplossen van problemen van mensen. Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen.” Die harde kritiek twittert Ayfer Koç, CDA-raadslid te Enschede en huwelijkspartner van Pieter Omtzigt, het roemruchte Kamerlid dat na de val van het kabinet over het mede door hem blootgelegde schandaal al weken met ziekteverlof is.

Koç reageert op de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire, waarmee volgens officieel onderzoek de overheid onschuldige burgers “ongekend onrecht” heeft aangedaan. Ze constateert dat het aantal ingehuurde pr-medewerkers met een kwart is toegenomen om de publicitaire schade te beperken. “Maar ja, als je het aantal communicatiemedewerkers met 200 laat toenemen tot 800, dan is het beeld belangrijker dan het oplossen van problemen.”

Ook SP-Kamerlid Renske Leijten, die er samen met Omtzigt ondanks jarenlange tegenwerking in slaagde het schandaal boven water te krijgen, constateert dat het kabinet Rutte III vooral met het eigen imago bezig is. Ze retweet commentaar van de tv-presentator Humberto Tan: “Voorlopige conclusie notulen? Vorm gaat boven inhoud; het kabinet heeft geen enkele interesse in de slachtoffers van de toeslagenaffaire of in het oprecht helpen van de ouders. Het kabinet heeft vooral interesse in het kabinet.”

Leijten reageer ook op het interview dat verantwoordelijk minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) gaf bij de talkshow Op1. Ze onderbouwt de kritiek van Koç: “Ze hebben simpelweg de problemen van gezinnen niet opgelost toen het kon en moest (juni 2019). Wel was er crisisteam op ministerie financiën om Snel te laten overleven.”

Echt. De “emotie” van koolmees, staat in schril contrast met de discussies in ministerraad om precedentwerking te voorkomen. Pas op dat het overslaat naar UWV!

Om nog maar te zwijgen over de martelgang die vele gedupeerden ondervinden bij de afhandeling van hun schade https://t.co/4ygxqrwjDu — Renske Leijten (@RenskeLeijten) April 26, 2021

Ook Farid Azarkan van Denk, die zich eveneens inspande om de onderste steen boven te krijgen in het steeds verborgen gehouden schandaal, reageert op de obsessie van het kabinet met het eigen imago: “Het is triest om te zien dat het kabinet vooral bezig was met het redden van het eigen hachje.” Hij wijst er op dat de ministers met hun bewuste verdoezelingspogingen handelden in strijd met artikel 68 van de Grondwet, dat de bewindslieden gebiedt informatie te verstrekken aan de Kamer als die daar om vraagt.

