Twijfeltelefoon voor ongevaccineerden landelijk ingevoerd

De Vaccinatie Twijfel Telefoon, die vorige maand werd gelanceerd door internist Robin Peeters van het Rotterdamse Erasmus MC, wordt wegens succes landelijk ingevoerd. Vanaf 13 december kan iedereen met vragen over coronavaccins en vaccineren bellen met 088-7555777. Er is ook een speciale website in aanbouw. De Rotterdamse lijn was twee ochtenden per week in werking en kreeg op die dagen honderden telefoontjes te verwerken. De academische ziekenhuizen van Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Maastricht gaan meehelpen om de lijn draaiende te houden, in samenwerking met huisartsen. Het nummer wordt nu dagelijks bereikbaar tussen 08.30 uur en 16.30 uur. Speciaal getrainde geneeskundestudenten die in de laatste fase van hun studie zitten en bijna arts zijn beantwoorden vragen en een specialist is aanwezig om indien nodig assistentie aanwezig.

De NOS meldt:

In de afgelopen weken zag Peeters dat er een enorme behoefte was aan de informatielijn. “We waren onder de indruk van het enorm aantal belletjes dat we kregen”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. In de twee ochtenden per week dat het nummer bereikbaar was, kregen de callcentermedewerkers tussen de 600 en 700 telefoontjes per ochtend. Peeters stelt op basis van gesprekken in de spreekkamer dat de groep twijfelaars onder ongevaccineerden groter is dan mensen die fel tegen het vaccin zijn. “Maar of die mensen daadwerkelijk allemaal gaan bellen, weet je natuurlijk nooit.” Hij denkt dat een groep onvoldoende bereikt is door de grootschalige voorlichtingscampagne. “Een deel van de mensen is toch afhankelijk van andere informatiebronnen. Er zijn ook zoveel onzinverhalen, dat er behoefte is aan een onafhankelijk advies.”

De telefoonlijn voorziet in informatie die lastig of niet te vinden is op officiële site van de overheid. Zo willen mensen die aan een bepaalde ziekte of klachten lijden, bijvoorbeeld migraine, weten wat het effect van het vaccin daar op zal zijn. Anderen hebben vragen over bijwerkingen. Ook worden er veel vragen gesteld over zwangerschap en vruchtbaarheid. Op sociale media gaan veel verhalen rond dat het vaccin in die gevallen gevaarlijk zijn. Dat zijn verzinsels, die overigens al van voor de pandemie dateren maar nu vermengd worden met een politieke agenda.

NRC wijdde er een artikel aan:

Volgens wetenschapsjournaliste Haelle moeten de antivaxers niet onderschat worden. Hiermee doelt ze op oplichters die bewust desinformatie verspreiden voor persoonlijk gewin: het kan hun aandacht, beroemdheid, macht of geld opleveren. Hoewel er altijd al antivaxers bestonden, zegt Haelle, was het tot voor kort geen partijpolitieke kwestie. Maar in de VS hebben de Republikeinen het frame omarmd dat prikken primair een kwestie van keuzevrijheid is. „Dat is retorisch briljant. Maar het gevolg is dat een van onze twee grote partijen desinformatie over vaccineren verspreidt.”

De bellers worden niet gevraagd zich te laten vaccineren, het gaat louter om het geven van informatie en inzichten. Wel zouden veel bellers alsnog zelf tot het maken van een prikafspraak zijn overgegaan. De meeste mensen hebben maar een of twee vragen, meldt Rijnmond en zijn vaak gerustgesteld na het verkrijgen van de informatie.