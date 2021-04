Twintig Franse oud-generaals schermen met staatsgreep in schokkende open brief

In Frankrijk wordt geschokt gereageerd op een open brief van twintig oud-generaals in een ultra-conservatief weekblad waarin in nauwelijks verholen bewoordingen wordt opgeroepen tot een staatsgreep. De oud-generaals, die gepensioneerd zijn dan wel de krijgsmacht hebben verlaten vanwege hun politieke activiteiten, stellen in een aan president Macron gerichte brief, die ondertekend is door honderd oud-militairen, dat de ‘bestuurders’ van Frankrijk de “gevaren” die het land bedreigen “moeten uitroeien”. Een deel van de ondertekenaars is verbonden aan Rassemblement National, zoals de door Marine Le Pen geleide extreemrechtse partij Front National tegenwoordig heet.

De oud-generaals noemen als eerste onderwerpen die uitgeroeid moet worden het islamisme en de “bendes uit de voorsteden”. Ze stellen dat er gebieden zijn waar een parallelle samenleving ontstaat die zich onttrekt aan de grondwet. Daar blijft het niet bij. Ook anti-racisten moeten aangepakt omdat die “op ons grondgebied onrust veroorzaken, zelfs haat tussen bevolkingsgroepen losmaken”. De opstellers, die zeggen gesteund te worden door honderden oud-militairen, hekelen ook het overheidsoptreden tegen de Gele Hesjes. In 2019 schermde een prominent leider van die beweging ook al met gewelddadig ingrijpen.

De oud-militairen dreigen dat hun kameraden, lees actieve militairen, zich bij uitblijven van stappen mogelijk gedwongen zullen zien in te grijpen “om onze beschavingswaarden te beschermen”. Ze waarschuwen de regering hun eisen terstond op te volgen “anders zal de burgeroorlog morgen een einde maken aan deze groeiende chaos, en de doden, waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt, zullen in de duizenden lopen.”

Marine Le Pen reageert in een column in het blad begripvol op de jammerklachten van de schrijvers. Ze zegt hun analyses en onvrede te delen “als burger en als politicus” maar stelt ook dat de strijd om de macht langs politieke weg en vreedzaam gevoerd moet worden. Andere politici, zoals de extreemrechtse Europarlementariër Jérôme Rivière en de burgemeester van Perpignan Louis Alliot, delen de oproep van de oud-generaals instemmend op sociale media.

Ter linkerzijde tonen politici zich ontzet over de nauwelijks verholen oproep tot het plegen van een staatsgreep. Jean-Luc Mélenchon, leider van La France Insoumise (een zusterpartij van de SP), spreekt van een verbijsterende verklaring. “Het is tijd om onszelf te mobiliseren en de waarden te verdedigen die deze mensen willen vertrappen.” Hij zegt te verwachten dat het openbaar ministerie een onderzoek opent naar “de oproep tot opruiing van het leger”.

L’appel des militaires (en retraite) factieux, diffusé par l’hebdo d’extrême-droite Valeurs Actuelles et soutenu par Marine Le Pen reste sans réaction de #Macron. (…) J’en appelle à tous : personnalités, partis, associations et syndicats. Il est plus que temps de réagir ! pic.twitter.com/d5S8kkDkZH — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 24, 2021

Benoît Hamon, vooraanstaand lid van de socialistische PS, stelt dat de brief doet denken aan de beruchte couppoging van 1961. De oproep van de oud-militairen is gepubliceerd op 21 april, op de zestigste verjaardag van deze zogeheten Coup van Algiers, een poging tot staatsgreep door vier 5-sterren generaals uit protest tegen het onafhankelijk worden van de Franse kolonie Algerije. Die mislukte staatsgreep leidde tot de oprichting van de OAS, een extreemrechtse terreurbeweging die in omvang de grootste terroristische organisatie is geweest die Europa ooit gekend heeft. Bij OAS-aanslagen vielen begin jaren zestig duizenden doden. Hamon wijst er ook op dat minister van Defensie Florence Parly opvallend stil is over wat hij een “expliciet dreigement” noemt.

60 ans après le début du "putsch d'ALGER", 20 généraux menacent explicitement la République d'un coup d'état militaire. @MLP_officiel les appelle à la rejoindre. Aucune réaction de @florence_parly @JeanCASTEX ni @EmmanuelMacron. https://t.co/txwgvbdGKD — Benoît Hamon (@benoithamon) April 24, 2021

cc-foto: Erasmus of Paris