Twitter heeft onder tweets van Donald Trump een waarschuwing geplaatst dat de Amerikaanse president misleidende informatie geeft. Dat gebeurde onder een paar tweets waarin Trump geheel ten onrechte beweert dat stemmen per post leidt tot fraude en een ongeldige verkiezingsuitslag.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

….living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Onder de knop die Twitter heeft toegevoegd kunnen mensen lezen hoe het werkelijk zit. Die link leidt naar een pagina waar factcheckers informatie hebben verzameld over de mogelijkheden van stemmen per post. Meerdere staten overwegen dit in te voeren om vanwege Covid-19 voldoende afstand tussen stemmers te kunnen bewaren. Hoewel er gouverneurs uit zowel Democratische als Republikeinse staten voorstander van dit plan zijn en de mogelijkheden onderzoeken, richt Trump zijn woede zoals gewoonlijk uitsluitend op de Democraten.

Vorige maand is Twitter begonnen met het waarschuwen onder misleidende tweets, om zo de desinformatie over het coronavirus te bestrijden. Twitter maakte ook direct duidelijk dat het niet alleen bij tweets over Covid-19 zou blijven. Het is voor het eerst dat de tweets van Trump als misleidend worden gekwalificeerd. Trump zelf is zoals verwacht woendend op Twitter en noemt het een aantasting van zijn vrijheid van meningsuiting. Ook beschuldigt uitgerekend Trump Twitter nu van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

