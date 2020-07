Twitter schort account Nederlandse rechtsextremisten op

Twitter heeft het account van Identitair Verzet opgeschort. Dat is op de pagina te lezen. Het laatste bericht werd op 8 juli geplaatst. NBC News meldt dat de berichtendienst tientallen accounts van extreemrechtse racistische groepen in Europa buiten werking heeft gesteld. Twitter baseert zich op de huisregels die onder meer gewelddadig extremisme en haatdragendgedrag verbieden. Vorig jaar werd bekend dat Identitair Verzet leden naar militaire trainingskampen in Frankrijk stuurde om zich voor te bereiden op een burgeroorlog. Ze voeren regelmatig verstoringsacties, zoals bij een voorleesmiddag in een bibliotheek.

Ook het account van de beruchte Belgische groepering Schild & Vrienden, waarvan de oprichter en Vlaams Belang parlementariër Dries Van Langenhove banden heeft met Forum voor Democratie, is opgeschort. De Belgische televisie ontmaskerde de organisatie twee jaar geleden door te onthullen dat de leden chatgroepen zich te buiten gaan aan racistische, seksistische en antisemitische denkbeelden.

Andere geschorste accounts maken ook deel uit van de zogenoemde “identitaire beweging” in Europa. Zo is de persoonlijke account van Oostenrijker Martin Sellner buiten werking gesteld. Hij leidt de Oostenrijkse tak van de Identitären Bewegung.