Twitter tikt Trump op de vingers vanwege nepvideo met ‘racistische baby’

Twitter heeft een tweet van Donald Trump voorzien van het label ‘gemanipuleerde media’. De Amerikaanse president plaatste donderdagavond een video met een fragment dat zogenaamd afkomstig zou zijn van CNN. De gemanipuleerde video is, ironisch genoeg, bedoeld om ‘fake news’ aan de kaak te stellen.

Op de beelden is te zien hoe een zwart jongetje achterna wordt gezeten door een wit jongetje. “Angstige peuter rent weg voor racistische baby… Racistische baby waarschijnlijk een Trump-stemmer”, luiden de bijschriften naast het logo van CNN.

De nieuwszender heeft die teksten vanzelfsprekend nooit uitgezonden. Wel heeft CNN laten zien van de twee jongetjes die goed bevriend zijn, elkaar in de armen vallen en het vervolgens op een rennen zetten. Ook in de video die door Trump wordt verspreid, zijn die beelden te zien, om ze te contrasteren met het zogenaamde CNN-fragment. “Nepnieuws is het probleem”, luidt de conclusie.

Behalve Twitter heeft ook CNN gereageerd op Trump. “Wij houden ons liever bij de feiten dan dat we nepvideo’s twitteren die misbruik maken van onschuldige kinderen”, schrijft de nieuwszender, die Trump oproept hetzelfde te doen.

CNN did cover this story – exactly as it happened. Just as we reported your positions on race (and poll numbers). We’ll continue working with facts rather than tweeting fake videos that exploit innocent children. We invite you to do the same. Be better. https://t.co/T1nBtejZta

— CNN Communications (@CNNPR) June 19, 2020