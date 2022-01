Twitter verwijdert account knettergekke Republikein

Twitter heeft het account van de Republikeinse afgevaardigde Marjorie Taylor Greene permanent verwijderd. Het sociale-mediabedrijf stelt dat Greene herhaaldelijk desinformatie heeft verspreid over covid-19. Dat is in strijd met de regels die Twitter heeft opgesteld.

Via een verklaring die Greene via Telegram heeft verspreid, houdt ze vol dat ze de waarheid spreekt. In juli had Twitter haar al eens twaalf uur geschorst omdat ze had geschreven dat covid-19 “niet gevaarlijk” was voor mensen onder de 65, in augustus raakte ze haar account twee weken kwijt omdat ze beweerde dat vaccins en mondkapjes niet beschermen tegen de verspreiding van het virus.

Greene is een fanatieke, antisemitische complotdenker. Ze is aanhanger van QAnon en gelooft dat bosbranden in Californië worden aangestoken door joodse ruimtelasers. Ook denkt het Huis-lid uit Georgia dat Trump in 2020 de verkiezingen heeft gewonnen. Ze riep via Facebook op tot het executeren van vooraanstaande Democraten.

Een jaar geleden raakte ook haar grote voorbeeld Trump zijn Twitter-account kwijt. Dat gebeurde na de bestorming van het Capitool. Rolling Stone meldde in oktober dat verscheidene Capitool-bestormers van tevoren overlegden met Greene. Bij de couppoging vielen vijf doden.