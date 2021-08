Uber-chauffeurs in Amsterdam weigeren drag queens tijdens Pride

Verscheidene drag queens hebben te maken gehad met discriminatie door Amsterdamse Uber-chauffeurs. Tijdens de Pride werden zeker vier mensen geweigerd, verklaart Richard Keldoulis, die ook bekend is als drag queen Jennifer Hopelezz, tegenover AT5.

Johan Hol is een van de dragqueens die niet in de taxi mocht stappen. “Toen de Uber-chauffeur zag dat ik drag was, zei hij dat hij mij geen rit zou geven omdat ik geen mens was.” Het overkwam ook dragqueen Sletlana, die erop wijst dat de Uber-website allemaal regenboogthema’s heeft. “Zo kleurt je route in de regenboogkleuren. Ze zeggen dat ze veiligheid bieden voor iedereen. Maar het lijkt pink-washing.”

D66 heeft het Amsterdamse college inmiddels vragen gesteld over de discriminatie. De partij pleit er onder meer voor om mystery guests in te zetten om te controleren of Uber-chauffeurs discrimineren.

Twee jaar geleden ondertekende Uber een intentieverklaring om de taximarkt discriminatievrij te maken. Aanleiding was destijds dat een taxichauffeur had geweigerd om Keldoulis mee te nemen.