Uber lapt uitspraak rechter aan zijn laars, neemt chauffeurs nog niet in dienst

Uber is vooralsnog niet van plan zijn flexwerkers in dienst te nemen, zoals de rechter eerder deze week opdroeg. Dat meldt NRC. De rechter verplichtte Uber om per direct alle vierduizend Nederlandse chauffeurs te behandelen zoals de taxi-cao voorschrijft, maar dat is volgens het bedrijf ‘complex’.

Maandag oordeelde de rechter dat er bij de chauffeurs van Uber sprake is van ongewenste schijnzelfstandigheid. Volgens Uber zijn de chauffeurs onderaannemers, maar het bedrijf bepaalt de kosten van een taxirit, schrijft kledingregels voor en verplicht het gebruik van de bedrijfs-app. Werknemers dus, maar dan zonder de sociale zekerheden. Het vonnis van de rechter, in een zaak aangespannen door vakbond FNV, was dan ook helder. Uber mag de chauffeurs niet langer als zzp’er behandelen en dat ging maandag direct in.

Het aantal chauffeurs dat sindsdien een contract heeft gekregen is echter nog steeds nul. Volgens Maurits Schönveld, manager van Uber Nederland, moet nog maar blijken of het vonnis überhaupt wel uitvoerbaar is. Zo moet het bedrijf nog uitzoeken wat de impact van de uitspraak is en worden er nog gesprekken met chauffeurs gevoerd: ‘We zijn nog bezig om uit te zoeken wat dit allemaal betekent.’

FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha laat tegenover de krant weten dat Uber nu doet ‘wat het altijd doet’: ‘Tijdrekken, traineren, verwarring zaaien en zich vooral niet aan de regels houden. Bedrijven die in Nederland werken en hun geld verdienen, moeten zich ook aan de Nederlandse regels houden.’

Via Twitter laat PvdA-leider Liliane Ploumen weten de weigering van Uber ‘volstrekt onacceptabel’ te vinden: ‘Ik verwacht actie van het kabinet, het vonnis moet worden uitgevoerd’, schrijft ze.