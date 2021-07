UEFA bestraft racisme en homohaat Hongaarse voetbalsupporters

Hongarije is door de Europese voetbalbond UEFA bestraft voor het racisme en de homohaat van een deel van de Hongaarse supporters tijdens het Europees kampioenschap. De nationale ploeg moet twee wedstrijden zonder publiek spelen en de Hongaarse bond moet een boete betalen van 100.000 euro. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie de UEFA ‘zielig en laf’ genoemd en vergeleken met een communistisch regime.

De straffen zijn onder meer uitgedeeld vanwege misdragingen tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk op 19 juni. Daarbij werden donkere Franse spelers racistisch uitgescholden vanaf de Hongaarse tribunes. De nu uitgedeelde straf loopt mogelijk nog op. De UEFA heeft een onderzoek aangekondigd naar homohaat-spandoeken van de Hongaarse supporters tijdens de wedstrijden tegen Portugal en Duitsland.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto liet zaterdag op Facebook weten wat hij van de straf vond. Volgens hem heeft de UEFA ‘verklikkers in dienst die niets anders te doen hebben dan te rapporteren wat iemand al dan niet gezegd heeft. Het zijn communistische praktijken, want bewijs is er helemaal niet nodig. Het rapport van de informant is voldoende.’

Behalve de boete betalen, moet de Hongaarse bond ook zorgen dat bij de komende wedstrijden duidelijk zichtbaar een spandoek met de tekst ‘#EqualGame’ wordt opgehangen. Die leus hoort bij een UEFA-campagne ter bestrijding van alle soorten discriminatie binnen en buiten het voetbal.