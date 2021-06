Hongarije verbiedt regenboogvlaggen in de Oranje-fanzone en in het voetbalstadion in Boedapest waar zondag de achtste finale van het EK 2020 wordt gespeeld. Eerder op de dag meldde RTL Nieuws al dat Hongaarse beveiligers vlaggen van Oranjesupporters in beslag nam. De supporters werden meegenomen in busjes waar hun spullen werden afgepakt. Een aantal supporters zou ‘in shock’ zijn.

De regering van de Hongaarse premier Orbán voerde onlangs een omstreden anti-homowet in die alle LHBT-uitingen verbiedt. Zo mogen er geen films, series of boeken met een homoseksueel personage meer uitgegeven worden en ook worden reclames waarin LHBT’ers te zien zijn geweerd. Volgens Hongarije is de schending van mensenrechten bedoeld om jongeren te beschermen. Tegen de Hongaarse wet is vanuit de rest van Europa veel weerstand, ook tijdens het EK. Zo wilde de stad München een signaal afgeven door de Allianz Arena waar Duitsland tegen Hongarije speelde te verlichten in de regenboogkleuren.

Update: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de UEFA het gebruik van de regenboogvlag verbood. Dit was door onder meer de KNVB bevestigd aan persbureau AFP. De UEFA laat nu weten dat het verbod op regenboogvlaggen niet afkomstig is van de voetbalbond, maar van de Hongaarse autoriteiten zelf.

Contrary to some reports in Dutch media, UEFA would like to clarify that it has not banned any rainbow-coloured symbols from the fan zone in Budapest, which is under the responsibility of the local authorities. UEFA would very much welcome any such symbol into the fan zone.

— UEFA (@UEFA) June 27, 2021