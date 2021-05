‘Uit welk ei kom je als je denkt dat Maxima een gewoon meisje was?’

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Maxima heeft Marcia Luyten een biografie geschreven over de koningin. Daaruit blijkt dat ze een sloddervos en uitgaansbeest is. “Het kleine menselijke falen wordt uitvergroot waardoor onze vorstin nóg sympathieker wordt, een echt mens”, concludeert Druktemaker Marcel van Roosmalen.

Van Roosmalen is ook in zijn nopjes met de documentaireserie die Dionne Stax over Maxima maakte. Stax sprak van ‘de grootste uitdaging’ in haar carrière. “De insteek van Dionne Stax was: hoe een gewoon meisje opklom tot prinses. Werktitel: van meisje tot majesteit. Dochter van een minister onder de dictatuur van generaal Videla, 30.000 vermissingen: gewoon meisje. Uit welk ei kom je dan? Uit een AVROTROS-ei. Alleen bij AVROTROS leggen ze zulke grote eieren. Alle ellende begint en eindigt bij AVROTROS.”

