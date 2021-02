Uitbraak Britse variant corona onder gevaccineerde bewoners verzorgingshuis

Veertien bewoners van een senioren en verpleeghuis in Belm, nabij Osnabrück, blijken besmet met de Britse variant, oftewel B.1.1.7, van het coronavirus. De bewoners zijn op 25 januari voor de tweede maal gevaccineerd met het middel van Biontech/Pfizer en hebben de besmetting mogelijk daarna opgelopen. Met ieder van hen gaat het goed, ze vertonen geen of slechts milde symptomen, meldt de publieke omroep NDR.

De besmettingen kwamen eind vorige week aan het licht via de dagelijkse sneltesten op besmetting met het virus die de medewerkers van de inrichting ondergaan. Het is nog onduidelijk hoe de senioren besmet konden raken. Wellicht is dat in de periode tussen de twee vaccinaties gebeurd of in de week na de tweede vaccinatie.

Volgens Biontech/Pfizer biedt het vaccin 95 procent bescherming tegen de gevolgen van het virus. Het is nog onduidelijk of de gevaccineerden in staat zijn anderen te besmetten. Mede omdat er nog veel onbekend is over wat de Britse variant allemaal kan uitrichten. Volgens medici staat wel vast dat het te danken is aan het vaccin dat geen van de besmette personen ernstige verschijnselen vertoont.

De besmetting kan wel een schaduw werpen over de verwachting dat vaccinatie leidt tot een terugkeer naar het normale leven, zolang niet duidelijk is of het virus zich ook via gevaccineerden kan verspreiden. Alle voorzorgsmaatregelen dienen daarom ook na vaccinatie in acht genomen te worden.