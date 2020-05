Uitbraak coronavirus in Haagse moskee die lockdown-regels negeerde

Minstens 21 moskeegangers zijn in Den Haag besmet geraakt met het coronavirus. De bezoekers van de Faizul-moskee negeerden naar verluidt de richtlijnen om niet meer dan 30 mensen toe te laten tot het gebedshuis en anderhalve meter afstand te houden. Een vooraanstaand lid van de gemeenschap is deze week aan Covid-19 overleden. Bezorgde leden roepen de gemeente op de moskee te sluiten, meldt Omroep West. Ze maken zich ook zorgen omdat vanuit de moskee onlangs nog 150 voedselpakketten zijn bezorgd bij oudere leden.

De bezorgde leden, wiens namen bij Omroep West bekend zijn maar anoniem willen blijven, hebben de gemeente Den Haag al meerdere keren tevergeefs verzocht om in te grijpen bij de Faizul-moskee. Want hoewel het bestuur op 12 maart officieel besloot om het gebedshuis te sluiten voor alle gebeden en andere bijeenkomsten, ook tijdens de ramadan, werd hier geen gehoor aan gegeven. Daarbij werd er ook geen rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo zouden de diensten door meer dan dertig personen zijn bijgewoond zonder daarbij de anderhalve meter afstand in acht te houden.

Het dodelijk slachtoffer, een 77-jarige man, meende dat zijn geloof hem zou beschermen tegen de ziekte. “Ik ben moslim, mij kan niks gebeuren,” zou hij verklaard hebben voordat het virus hem te grazen nam. Ook nadat de besmetting werd vastgesteld zou het houden van bijeenkomsten zijn doorgegaan, onder meer tijdens het Suikerfeest. Het pand is inmiddels gesloten door het bestuur en alle bezoekers worden aangeraden zich te laten testen. Omroep West schrijft dat de imam en een bestuurslid inmiddels ook besmet blijken. Over hun gezondheidstoestand is niets bekend.

Het AD schrijft dat moslims zich ernstig zorgen maken over moskeeën die het niet nauw nemen met de regels:

Abdelhamid Bouzzit van de Haagse islamitische koepel SIORH maakt zich grote zorgen over de versoepeling van de maatregelen voor gebedshuizen. Volgens hem is de organisatiegraad bij moskeeën niet overal zo goed dat ze in staat zijn om de maatregelen op de juiste manier te implementeren. ,,Daarnaast is er soms een tekort aan vrijwilligers. Bovendien durven veel bestuurders bezoekers niet aan te spreken op hun gedrag. Ze willen de confrontatie niet aangaan met hun leden, wat ten koste kan gaan van de gezondheid.’’

