Uitbraak Indiase variant in Fins ziekenhuis leidt tot doden onder gevaccineerden

Een uitbraak van de Indiase variant van het coronavirus heeft in het Kanta-Häme ziekenhuis in de Zuid-Finse stad Hämeenlinna geleid tot bijna honderd besmettingsgevallen. Zeventien patiënten zijn direct of indirect aan het virus bezweken. Van hen had er een twee vaccin-doses ontvangen en elf waren voor een eerste keer geprikt. In driekwart van de sterfgevallen was de besmetting de directe oorzaak, een kwart van de besmette personen is mogelijk door onderliggende gezondheidsproblemen gestorven. De slachtoffers waren tussen de 60 en 100 jaar oud. Dat heeft het ziekenhuis op een persconferentie bekendgemaakt.

Ook het zorgpersoneel raakte besmet. Van de 42 besmette medewerkers hadden er 17 twee doses van het vaccin ontvangen en twee nog maar een dosis. Het merendeel was gevaccineerd met Pfizer dat van alle vaccins de hoogste bescherming biedt. De overige door het virus getroffen medewerkers waren nog niet gevaccineerd. Onder hen zeven studenten van de in totaal tien die er stage lopen.

Op de twee afdelingen waar het virus huishield werken 46 medewerkers waarvan er 43 volledig gevaccineerd zijn. Zij hebben allemaal opdracht gekregen in quarantaine te gaan. De symptomen van besmette medewerkers liepen uiteen van hoesten tot koorts en vermoeidheid. Degenen die twee keer gevaccineerd waren en niet tot de risicogroepen behoren, hadden amper last, wat volgens een woordvoerder laat zien dat de vaccins goed werken. Wel werd duidelijk dat de Indiase variant dermate besmettelijk is dat voorzorgsmaatregelen als medische mondmaskers niet meer afdoende zijn. Het virus heeft zich ook buiten het ziekenhuis verspreid, onder meer via scholen.

De besmettingsgolf startte begin mei via een patiënt die de Indiase variant had opgelopen tijdens een reis buiten Europa. Inmiddels is de uitbraak aan het afnemen, meldt de Helsinki Times. In heel Finland daalt het aantal besmettingen maar nog niet in de regio waar het ziekenhuis gevestigd is. Twee weken geleden lag het gemiddelde nog op 53 gevallen per 100.000 inwoners, nu is dat gedaald tot 40. Bijna de helft van de Finnen heeft inmiddels minstens een vaccinatieprik ontvangen.

Geen video? Klik hier.