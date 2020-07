Uitbraak onder studenten in Rotterdam, stad zint op extra maatregelen

In Rottrdam, momenteel de grootste brandhaard van het coronavirus in Nederland, zijn 10 tot 20 studenten positief getest. Gevreesd wordt dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger is, meldt Rijnmond.

“De besmettingen zijn ontstaan tijdens zowel georganiseerde momenten als ongeorganiseerde momenten, zoals feestjes, barbecues, terrasbezoek en sporten”, zegt een woordvoerder van de GGD. De GGD ziet dat studenten de maatregelen niet altijd even serieus nemen. “Ze houden zich niet altijd aan de voorschriften en ook als ze klachten hebben, melden ze dit minder snel, maar bezoeken ze nog wel sociale bijeenkomsten.”

Het AD meldt dat studenten de regels wel erg gemakkelijk aan hun laars lappen:

,,Het blijkt lastig om studenten te motiveren thuis te blijven. Na een positieve test doen ze dat wel, maar als ze geen klachten hebben zien enkelen daar de meerwaarde niet van. Ze vinden het maar onzin. Ook zijn ze niet gewend bij milde klachten aan de bel te trekken.’’ Dat maakt pogingen om het virus in te dammen ‘complex’, aldus de GGD.

Zondag werden in Rotterdam-Rijnmond 64 nieuwe patiënten gemeld. De lokale autoriteiten overleggen maandag over extra maatregelen. Er zal gecontroleerd en gecorrigeerd worden in openbare ruimtes. De Veiligheidsregio overweegt ook drukbezochte locaties weer te gaan afsluiten. Rotterdammers wordt geadviseerd niet in grote groepen samen te komen, ook niet in familieverband. Dat laatste is een bron van zorg omdat het Offerfeest nadert, een traditie die sterk leunt op familiebijeenkomsten. Het vindt komend weekend plaats en duurt meerdere dagen.

cc-foto: udo schuklenk