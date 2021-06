Uitbraak RS-virus regio Rotterdam: kinderafdelingen liggen vol

In het zuidwesten van het land, met name in de omgeving van Rotterdam, is onder jonge kinderen een epidemie uitgebroken van het RS-virus. Verschillende ziekenhuizen in de regio melden dat de kinderafdelingen vol liggen. Het gevaarlijke verkoudheidsvirus komt normaal gesproken vooral voor in de winter, maar kreeg vanwege de coronamaatregelen geen kans zich te verspreiden.

Louis Bont, hoogleraar van het UMC en al een kwart eeuw expert op het gebied van het virus, zegt tegen RTV Rijnmond deze situatie nog nooit meegemaakt te hebben. Hij wijst erop dat de afdelingen de drukte niet aankunnen en de jeugdige patiënten zelfs moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen:

We hebben anderhalf jaar lang geen RS-virus gezien. De ziekte is er eigenlijk wel elke winter en dat zorgt voor kudde-immuniteit. Mensen hebben het doorgemaakt en zijn daardoor beschermd. Maar nu heeft het virus een kans omdat niemand in de samenleving die bescherming heeft na zo’n stille periode.

Wereldwijd is het RS-virus, dat veel weg heeft van een zware verkoudheid, de tweede doodsoorzaak bij zuigelingen. In Nederland komt het eigenlijk nooit zo ver, dus veel zorgen maakt Bont zich op dat gebied dan ook niet. Wel wil hij ouders in de regio Rotterdam wel op het hart drukken om bij verkoudheidsklachten bij heel jonge kinderen, vooral een arts te raadplegen.