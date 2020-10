Uitbreiden IC-capaciteit lastig door besmettingen ziekenhuispersoneel

Er raken nu meer ziekenhuismedewerkers besmet met het coronavirus dan tijdens de eerste golf. Dat leidt tot problemen bij het uitbreiden van de intensive care-capaciteit. Die waarschuwing geeft Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, op Rijnmond.

In het Erasmus MC, waar Gommers werkt, bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om vijftig bedden extra te openen op de intensive care. “Maar daar hebben we dan wel personeel voor nodig. Er is veel meer uitval van verpleegkundigen en artsen.”

In heel Nederland zijn er nu ruim 800 bedden op de intensive cares bezet. De helft van de patiënten heeft corona. Volgens Gommers zijn er plannen om de IC-capaciteit uit te breiden naar 1.700 bedden.

Ondertussen valt de desastreuze Nederlandse aanpak van de coronacrisis nu ook in het buitenland op. Zo oordeelt de Zwitserse site Bluewin vernietigend over het Nederlandse beleid. “Er zijn te weinig bedden en te weinig personeel”, aldus de site. Volgens Bluewin heeft Nederland de teugels na 1 juni veel te veel laten vieren. “Supergezellig!”