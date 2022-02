Uitgever boek verraad Anne Frank voegt inlegvel toe: dit verhaal klopt niet

Uitgever Ambo Anthos voegt aan het omstreden boek Het verraad van Anne Frank een inlegvel toe waarin wordt uitgelegd dat het verhaal dat het onderzoek van het zogenaamde coldcaseteam niet klopt.

In het boek getiteld Het verraad van Anne Frank wordt de indruk gewekt dat de joodse notaris Arnold van den Bergh de verrader is van Anne Frank, haar familie en de andere onderduikers van het Achterhuis. Op grond van deskundige reacties zijn wij tot het inzicht gekomen dat de conclusie van het onderzoeksteam, als zou Arnold van den Bergh zeer waarschijnlijk de verrader zijn, onvoldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. Aan eenieder die zich door dit boek gegriefd voelt bieden wij onze verontschuldigingen aan. Dit geldt speciaal voor de nabestaanden en verdere familie van Arnold van den Bergh.

Het boek van de Canadese Rosemary Sullivan werd vorige maand met veel tamtam in verschillende media gepresenteerd. De conclusie over de identiteit van de verrader stuitte al snel op kritiek. Daarna werd duidelijk dat de uitgever via speciale contracten, waarin journalisten persoonlijk aansprakelijk werden gesteld voor enige schade, voorkomen had dat de beweringen bij deskundigen konden worden geverifieerd. De uitgeverij bood vervolgens excuses aan de nabestaanden aan voor het boek. De gemeente eiste subsidie terug die verstrekt was aan de onderzoekers.

