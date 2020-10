De conclusies van een belangrijk onderzoek naar de vraag of biologisch voedsel gezonder is dan ander eten, zijn in 2007 afgezwakt. Dat gebeurde onder druk van één van de deelnemende partijen, namelijk onderzoeksinstituut TNO. Dat ontdekte ZEMBLA.

In het onderzoek werd gekeken of er verschillen in gezondheid konden worden ontdekt bij twee groepen kippen, waarbij de ene groep biologisch voedsel kreeg en de andere groep gangbaar voedsel. Lange tijd leken beide groepen kippen even gezond te zijn, totdat besloten werd hen opzettelijk ziek te maken. Daarbij bleek dat de kippen die biologisch voedsel hadden gegeten een krachtiger immuunreactie vertoonden en sneller herstelden dan de andere groep kippen. De conclusie was dan ook dat biologische voeding bijdraagt aan een sterker immuunsysteem en dus gezondere dieren.

TNO maakt direct bezwaar tegen de conclusie, zo blijkt uit de ZEMBLA-uitzending ‘Het kippenexperiment‘. Onderzoeksleider Machteld Huber moest bij de overhandiging van het rapport aan toenmalig minister van landbouw Gerda Verburg, in december 2007, in haar toespraak zeggen dat geen conclusies konden worden getrokken. Deed zij dit niet, dan zou TNO zich uit het onderzoek terugtrekken en publiekelijk verklaren dat het een waardeloos onderzoek was. Omdat minister Verburg teleurgesteld was in de resultaten van het onderzoek besloot zij uiteindelijk om geen vervolgonderzoek te financieren.

“Je spreekt over biologische landbouw versus de gevestigde landbouw”, aldus voormalig minister van Landbouw Cees Veerman. “Het is niet alleen maar: jongens, wat is nou het beste, daar zitten belangen achter, daar zitten financiële belangen achter.” Veerman, die destijds toestemming gaf voor financiering van het onderzoek, vindt dat er nu alsnog een vervolgonderzoek moet plaatsvinden.

De ZEMBLA-uitzending ‘Het Kippenexperiment’ is donderdag 22 oktober bij BNNVARA te zien om 20.25 uur op NPO 2.