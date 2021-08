Uitreiking Prijs der Nederlandse Letteren aan Bouterse-bewonderaar Astrid Roemer afgelast

De koning van België zal anders dan gepland de Prijs der Nederlandse Letteren niet aan schrijfster Astrid Roemer overhandigen. Het organiserend comité vindt dat niet langer gepast. Ze krijgt de prijs overigens nog wel. De toekenning is omstreden omdat Roemer een uitgesproken fan is van de voormalige dictator Desi Bouterse die veroordeeld is voor de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982, de zogeheten Decembermoorden.

Roemer, die in Suriname verblijft, roemt Bouterse als ‘dekolonisator’. Tegeoover Nieuwsuur verklaarde ze: “Ik ben geneigd te zeggen dat Bouterse na zo veel jaren geen gevangenisstraf zou moeten krijgen, gezien zijn inzet voor de dekolonisatie van Surinamers.”

Astrid Roemer, winnaar van de Prijs der Nederlandse Letteren, vindt dat Desi Bouterse een standbeeld verdient en dat hij te hard gestraft is voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden. Een opmerkelijke uitspraak die kwaad bloed zet in de Surinaamse gemeenschap. #Nieuwsuur pic.twitter.com/crbuTAXalB — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) August 6, 2021

“Wij nemen stellig afstand van de standpunten en uitspraken van mevrouw Roemer”, zegt het comité nu tegen Nieuwsuur. “Daarom hebben wij gezamenlijk besloten, in samenspraak met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds, dat wij het niet passend vinden om de prijsuitreiking door te laten gaan.”

De prijs krijgt ze wel omdat die toegekend wordt voor haar gehele oeuvre en niet wordt gekoppeld aan haar persoonlijke uitlatingen. De NOS schrijft:

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, waarin nabestaanden van de Decembermoorden zijn gebundeld, reageerde woedend op de uitspraken van Roemer. Het comité riep de Nederlandse Taalunie op “openlijk stelling te nemen tegen de anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen” van Roemer. Ook advocaat Gerard Spong en oud-nieuwslezer Noraly Beyer keerden zich tegen de uitreiking aan Roemer. Spong vergeleek het afgelopen vrijdag in Nieuwsuur met het uitreiken van een prijs aan een NSB’er vlak na de Tweede Wereldoorlog. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, zei “geschokt en verbijsterd te zijn” door de uitspraken van Roemer.

Vanavond verklaarde de schrijfster tegen Nieuwsuur: “Zal ik u eens wat zeggen? Ik sta nog steeds achter de schriftelijke teksten die ik op Facebook en Twitter heb geplaatst.”