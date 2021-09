Uitstoot broeikasgassen in 2023 naar recordhoogte

De afname van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de coronapandemie is van korte duur geweest. Dit jaar zal de wereldwijde uitstoot bijna net zo hoog liggen als in 2019, blijkt uit cijfers van het Internationaal Energie Agentschap. Dat meldt De Morgen.

Voor 2023 voorziet het IEA een record: dat jaar wordt er naar verwachting 34 gigaton oftewel 34 miljard ton aan CO2-equivalenten de atmosfeer in geblazen. Om de uitstoot in 2050 terug te brengen tot nul, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken, zouden we in 2023 al 4,3 gigaton minder moeten uitstoten.

Het IEA oordeelt hard over de ‘groene’ plannen van veel regeringen. Overheden steken weliswaar meer geld in verduurzaming, maar dat is nog volstrekt onvoldoende om de nuluitstoot in 2050 te halen.

Ook in Nederland ging de uitstoot van broeikasgassen begin dit jaar alweer omhoog, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ook neemt het gebruik van kolen bij het opwekken van elektriciteit dit jaar weer fors toe. Dat is omdat de kolenprijs is gedaald.