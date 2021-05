Uitzendbureaus laten arbeidsmigranten met corona aan hun lot over

Voor arbeidsmigranten valt er nauwelijks te ontkomen aan het coronavirus. Wie het niet op de werkvloer oploopt, heeft grote kans thuis besmet te raken omdat afstand houden nagenoeg onmogelijk is. Degenen die in quarantaine moeten, worden vervolgens door het uitzendbureau aan hun lot overgelaten. Dat blijkt uit een reportage van NRC.

‘Mensen delen slaapkamers met elkaar en liggen over elkaar heen te hoesten. Vervolgens staan die besmette mensen bij jou en mij in de rij in de supermarkt,’ zegt FNV-bestuurder Bart Plaatje tegen de krant. De arbeidsmigranten die in NRC aan het woord komen bevestigen dit. Allemaal werken ze via een uitzendbureau bij Bol.com. Eenmaal besmet werden ze in quarantaine geplaatst in hotelkamers of vakantiehuisjes, waar wel gewoon mensen in- en uitliepen en ook collega’s zonder corona verbleven. Een van hen vertelt: ‘We kregen zeventig euro om te eten, maar dat was na drie dagen op. En als je geen geld hebt, kun je niet eten.’ Een ander kreeg 50 euro, maar omdat hij vanwege zijn quarantaine alleen eten kon bestellen, was dat zo op waarna hij geld moest lenen: ‘Ze hebben ons als beesten behandeld. Het kan ze gewoon niks schelen,’ zegt hij.

Niet alleen de uitzendbureaus laten de arbeidsmigranten links liggen, ook bij de GGD wordt geen werk gemaakt van een deugdelijke quarantaine. Daarvoor is de GGD immers niet verantwoordelijk, zegt de dienst zelf. Daarnaast loopt het bron- en contactonderzoek spaak omdat in de regio’s met veel positief geteste arbeidsmigranten weinig of geen tolken beschikbaar zijn.

Journalist Tom-Jan Meeus wijst er op Twitter op dat het extra zuur is dat de arbeidsmigranten in het verhaal van NRC werkzaam zijn voor Bol.com. De webwinkel is eigendom van AholdDelhaize dat in 2020 dankzij het coronavirus en de daardoor ingestelde lockdown een recordomzet boekte van bijna 75 miljard euro.

Wat een schandaal. Flexcontract bij https://t.co/S7bRK4dWk7, corona krijgen, geen inkomsten, verstopt worden in kamertje met niet-coronabesmette mensen. https://t.co/S7bRK4dWk7 is van @AholdDelhaize⁩ (recordomzet in 2020: €74,7 md – dankzij corona) https://t.co/t6JwQLXwLC — Tom-Jan Meeus (@tomjanmeeus) May 17, 2021

Dat het gebrek aan een fatsoenlijk coronabeleid ten opzichte van arbeidsmigranten een potentieel risico voor de volksgezondheid is, bleek eerder deze maand ook al uit berichtgeving van onderzoeksplatform Investico. Omdat honderdduizenden arbeidsmigranten niet geregistreerd staan in een gemeente, komen ze niet in aanmerking voor een coronavaccin. Daarnaast heeft het ministerie van VWS nog niet besloten of het überhaupt wenselijk is deze groep te vaccineren, hoewel zij wel zorgpremie afdragen.