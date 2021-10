‘Ultrarechts stimuleert zelf een grote omvolking door vaccinatie tegen te gaan’

Geen video? Klik hier.

CNN-commentator Jim Acosta ontmaskert in kalme termen de gevolgen van de berichtgeving door Fox News. Die zender liegt de kijkers voor over corona en vaccinatie. De belangrijkste verspreider van de leugen is Fox News-presentator Tucker Carlson die de kijker voortdurend misleidt met zogenaamd kritische vragen die alleen maar onwaarheden bevatten. Het gevolg is dat veel kijkers zich niet laten vaccineren. En dat leidt tot sterfgevallen. Inmiddels zijn in de VS meer dan 700.000 mensen overleden aan corona. Veelal in gebieden waar veel naar Fox News wordt gekeken.

Ultrarechts heeft het vaak over de grote omvolking, in Nederland door Thierry Baudet ‘homeopatische verdunning’ genoemd. Het is een complotverhaal verzonnen door de ultrarechtse Fransman Renaud Camus dat er op neerkomt dat de witte bevolking stiekem uitgeroeid wordt door links. Het verhaal over de Grand Replacement vormt voor extreemrechtse terroristen de inspiratie om tot terreurdaden over te gaan, zoals de massamoord in Christchurch.

This is where the last one hundred thousand Americans who died of COVID took their last breaths… Overwhelmingly in the South… Overwhelmingly in red states… Overwhelmingly in places where Fox News occupies a lot of screen time: pic.twitter.com/m5XMzJgw9F — Jim Acosta (@Acosta) October 2, 2021

Grand Replacement is een verzinsel maar, zo constateert Acosta, er is wel op een andere manier een soort grote vervanging aan de gang. Met hun fake news over corona en het stimuleren van verzet tegen vaccineren jaagt Fox News kijkers de dood in. Alleen maar omdat het een manier is om te ageren tegen progressieve politici die voor vaccinatie pleiten.

Fun fact: 90 procent van de Fox-medewerkers is gevaccineerd.