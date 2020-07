Ultrarijken verdienen miljarden aan coronacrisis

De coronacrisis treft iedereen hard. Iedereen? Welnee, er is een klein groepje zakenmannen dat de diepe zakken nog verder ziet vollopen. De Daily Mirror zet ze op een rijtje.

De oprichter van multinational Amazon Jeff Bezos voegde maandag binnen 24 uur 11 miljard euro aan zijn vermogen toe. Naar verluidt een nieuw record. De krant schrijft dat Bezos gedurende de lockdown zo’n 60 miljoen heeft verdiend. Hij is met 163 miljard de rijkste man ter wereld. Om een idee te geven: dat is bijna een kwart van al het geld dat de Europese Unie heeft uitgetrokken om de economie op het continent er bovenop te helpen. Het bedrag waar de 27 regeringsleiders vier dagen over moesten vergaderen.

Bezos bezit in zijn eentje meer dan 10 procent van het online warenhuis dat berucht is wegens belastingontwijking en slechte arbeidsvoorwaarden, kortom de verplichtingen waar gezonde samenlevingen dankzij bestaan.

Om te laten zien dat de crisis ook hem aan het hart gaat, doneerde hij 87 miljoen aan een voedselbank en andere hulpprojecten, waar overigens een deel van zijn medewerkers wegens te laag salaris op is aangewezen.

Tesla-topman Elon Musk zag zijn vermogen gedurende crisis verdrievoudigen tot zo’n 65 miljard. Tijdens de lockdown is de aandelenprijs van zijn fabriek voor elektrische auto’s fors gestegen. Terwijl de wereld strijdt tegen een dodelijk virus werkt Musk aan plannen om Mars te koloniseren.

Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook voegde 32 miljard toe aan zijn vermogen dat nu 79 miljard bedraagt. De advertentieboycot waarmee zijn bedrijf geconfronteerd werd omdat het zoveel geld verdient aan het verspreiden van haat, en hofleverancier is van nepnieuws over de coronacrisis, heeft hem persoonlijk nog niets gekost.

Bill Gates is een zakenman in ruste maar kon toch ook wat miljarden meepikken tijdens de crisis. Door al het thuiswerk stegen de aandelen Microsoft en werd zijn bezit ruim 17 miljard euro meer waard.

cc-foto: Bank of England