Undercover-boa’s tellen bezoekers Theo Maassen, gemeente legt dwangsom op

De gemeente Haarlem heeft een dwangsom van 2500 euro opgelegd aan theater De Liefde vanwege een te volle zaal. Undercover-boa’s telden donderdagavond hoeveel bezoekers er aanwezig waren bij de try-out van cabaretier Theo Maassen. Dat waren er meer dan er op dit moment zijn toegestaan.

Theater De Liefde maakte naar eigen zeggen een statement door de zaal niet voor tweederde maar volledig te vullen. Bezoekers aan de voorstelling moesten wel hun CoronaCheck tonen. Daarmee liep het theater vooruit op de regels die vanaf 25 september gelden: dan hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand meer houden, maar moeten ze wel hun coronapas tonen.

Bezoekers van de show van Theo Maassen vinden de nu nog geldende beperkingen voor het theater niet uit te leggen. “Hoe verdedigt u dit?”, zo richtte Frénk van der Linden, die de voorstelling bezocht, zich via de camera van het AD tot de gemeente. “U handhaaft niet op station Haarlem als daar enkele tienduizenden mensen elkaar speeksel in het gezicht spugen op weg naar de Formule 1, maar u handhaaft wel als 120 brave kunst- en cultuurliefhebbers aanschuiven in De Liefde?”