Unicef komt met voedselhulp voor hongerige Britse kinderen

Voor het eerst in zijn 70-jarige geschiedenis zet Unicef een actie op touw om hongerige kinderen in het Verenigd Koninkrijk te voeden. Het kinderfonds van de VN trekt 25.000 pond uit, zodat scholen in het Londense district Southwark hun leerlingen tijdens de kerstvakantie een ontbijt kunnen voorschotelen.

Het onderzoeksbureau YouGov stelde in mei van dit jaar vast dat er 2,4 miljoen Britse kinderen opgroeien in gezinnen waar voldoende eten geen vanzelfsprekendheid is. In oktober waren er 900.000 Britse kinderen aangemeld voor gratis schoolmaaltijden.

“Het is een schande dat Unicef te hulp moet schieten om de hongerige kinderen in ons land te voeden”, meent Angela Rayner van Labour. “We zijn een van de rijkste landen van de wereld. Onze kinderen zouden niet afhankelijk moeten zijn van humanitaire organisaties die normaal in oorlogsgebieden en bij natuurrampen te hulp schieten.

A disgrace. You should be ashamed of yourselves @BorisJohnson @RishiSunak and the rest of you.https://t.co/P3u1fiJliM — 🌈 Angela Rayner 🌈 (@AngelaRayner) December 16, 2020

cc-foto: Casey Lehman