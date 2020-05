Universiteit Leiden: mogelijk tot februari 2021 geen regulier onderwijs

De coronacrisis zal waarschijnlijk tot februari 2021 zo ernstig voortduren dat er geen regulier onderwijs kan plaatsvinden. Dat heeft de universiteit in een mail laten weten aan docenten, meldt Omroep West.

Hoewel de focus ligt op digitaal thuisonderwijs, zullen er wel onderwijsactiviteiten zijn op de universiteitscampus. Hoe dat wordt ingevuld is nog onduidelijk. Dit omdat de kabinetsmaatregelen voor september (start collegejaar) nog niet bekend zijn. Eerder maakte de universiteit al bekend dat sowieso geen fysiek onderwijs is tot september.

De universiteit wil een uitzondering maken voor buitenlandse studenten. Zij kunnen vanwege de uiteenlopende reisbeperkingen die over de hele wereld van kracht zijn op verschillende momenten starten op de campus. Ook zullen onderzoekers worden toegelaten op de campus als hun aanwezigheid vereist is, bijvoorbeeld vanwege de noodzakelijke apparatuur om onderzoek te verrichten.

In een reactie op Twitter laat rector magnificus Carel Stolker weten dat er nog geen definitief besluit is gevallen over het afgelasten van regulier onderwijs en er meerdere scenario’s tegen het licht worden gehouden. Hij noemt het nieuws ‘voorbarig’.

Dit is wat voorbarig nieuws. Nog druk bezig met scenario’s. 💡💡

Eentje is combinatie van digitaal en klassikaal. Komende dagen overleggen we nog intern en met de andere universiteiten. En dan informeren we onze (aanstaande) studenten. Even geduld dus. 🕰https://t.co/ZgwzvmUWsT — Carel Stolker (@CarelStolker) May 3, 2020

cc-foto: Henk-Jan van der Klis.