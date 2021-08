Urk landelijk koploper vaccinweigeren

De gemeente Urk is met een straatlengte voorsprong koploper als het gaat om vaccinatieweigeraars. Het percentage volwassenen dat ten minste één prik heeft gehad, blijft steken tussen de 20 en 39 procent. Dat meldt Omroep Flevoland. Het prikpercentage ligt niet alleen ruim onder het landelijk gemiddelde, ook vergeleken met de rest van de biblebelt komt Urk er bekaaid vanaf.

Om de prikbereidheid op Urk omhoog te krijgen, wil de GGD Flevoland extra campagnes starten om te proberen tot de Urkers door te dringen. Of dat lukt, is de vraag. Locoburgemeester Frank Brouwer wil vooral de keuzevrijheid benadrukken. Tegen Omroep Flevoland zegt hij:

Wij hebben de informatie gegeven die we denken te moeten geven. De mensen hier op Urk maken zelf een afgewogen keuze en die respecteren wij. Ik weet dat sommigen zich vanuit geloofsredenen niet laten vaccineren. Maar ook door geluiden op sociale media of via de site van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, besluiten mensen om geen vaccinatie te halen.

Landelijk is zo’n 83 procent van de volwassen bevolking minimaal één keer geprikt. Ook in andere plaatsen in de biblebelt is de vaccinatiebereidheid laag, maar wel nog altijd veel hoger dan in Urk. In Staphorst bijvoorbeeld ligt het percentage tussen de 40 en 59 procent, in Barneveld tussen de 60 en 74 procent.

De prikbereidheid in Urk is het laagst in de leeftijdscategorie 25-44 jaar. Volgens locoburgemeester Brouwer komt dat ook doordat er maar weinig besmettingen zijn. Dat stelde de GGD eerder ook al vast, hoewel niet bekend is waarom. Een mogelijke verklaring is dat Urkers zich simpelweg niet laten testen. In januari van dit jaar ging tijdens de avondklokrellen een. GGD-teststraat in Urk in vlammen op. De daders, twee jongemannen van 21 en 16 jaar oud, werden vorige maand veroordeeld tot celstraf en een taakstraf. Deze week werd ook nog drie andere Urkers veroordeeld voor coronagerelateerd misdrijven. Alle drie hebben ze een verslaggever van omroep Powned aangevallen die een reportage maakte over de massakerkdienst die werd gehouden ondanks de strenge coronamaatregelen. De journalist werd door twee mannen belaagd, een derde Urker reed met zijn auto op de verslaggever in.